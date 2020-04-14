疫情促成远距学习 卫斯布鲁克捐650台电脑助弱势

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（法新社洛杉矶14日电） 美国许多学校因为2019冠状病毒疾病关闭，改让学生在家远距学习，NBA球星卫斯布鲁克有鉴于并非人人都有相关设备，宣布捐出650台电脑帮助有需要的儿童。

美国职篮NBA休士顿火箭卫斯布鲁克（Russell Westbrook）的「Why Not？基金会」（Why Not? Foundation）与非营利组织Comp-U-Dopt联手，提供电脑给没有电脑可用的学童。

Comp-U-Dopt主管邓普西（Colin Dempsey）表示，卫斯布鲁克所属基金会的大礼「将显着提升我们库存量，确保我们能够持续协助休士顿最弱势家庭缩小鸿沟」。

他说，休士顿地区每3个学童就有1人处于经济弱势，家中无电脑可用。随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发，学校纷纷拉下大门，有必要即刻将电脑送到无这类设备的家庭之中。

Comp-U-Dopt自3月18日起，已送出近1000台电脑给休士顿地区的家庭。

休士顿市长特纳（Sylvester Turner）办公室表示，获得电脑的学生，83%来自年收入不到3万5000美元（约新台币106万元）的家庭。

© 2020 AFP