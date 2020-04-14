美国前卫生官员批 疾管中心遭边缘化

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（法新社华盛顿13日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）官员曾提醒国内为爆发大流行疫情做准备，却未受重视。疾管中心前主任佛利登今天说，由于白宫决定将疾管中心边缘化，美国变得「较不安全」。

佛利登（Tom Frieden）是前总统欧巴马时期的疾管中心主任，他又说，如果领导层峰听从疾管中心建议，提早对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情采取行动，美国情况「会改善许多」。

出现流行病疫情时，一般都是由美国疾管中心率领政府因应，但在当前危机爆发期间，疾管中心在对公众发言上声量相对较小，上一次举行新闻记者会是在3月9 日。

佛利登在健康新闻网站Stat主办的网路视讯会议上说：「我觉得至关重要的是必须听从疾管中心建议，疾管中心网站仍是全球取得冠状病毒资讯的最佳场所。我们因为没有经常听从疾管中心建议而变得较不安全。」

疫情爆发期间，反而是美国总统川普霸占舞台中央，在权威传染病专家佛奇（Anthony Fauci）面前班门弄斧，每日召开白宫记者会高谈阔论。

佛利登说，疾管中心持续不懈发表研究结果，但在他们提出警讯时，最高科学家的意见却被忽视。

他指出，疾管中心的国家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼尔（Nancy Messonnier）1月26日向记者发言时说，美国必须为可能爆发的大流行疫情做好准备。

一个月过后，她警告民众的日常生活将受到「严重」干扰。

佛利登说：「回想起1月26日提出的警告，如果我们当时准备好保持社交距离、开始生产检测套组和个人化防护装备，我们的情况会改善多少？」

专家提醒政府不要太快解除封锁，佛利登呼应专家的看法。他说重要的是将病毒「围堵起来」。

而阻断病毒传播需要动用普筛、隔离感染患者、匡列接触者，并隔离接触者14天。

现在，大家对血清检测寄予厚望，即检查体内是否有曾感染冠状病毒且可能具免疫力的抗体，但佛利登警告不要太早抱持过高期望。

他说：「现在，市面上有许多检测，其中有很多…都是垃圾。」他又说，要确认哪些检测是可靠的，需要时间。

他说，有一件事是几乎肯定的，那就是病毒是不会「根除」，我们需要发展「新常态」的生活，才能「无限期地」因应疫情，像是婉拒握手、别在出现轻微呼吸道症状时出门。

他又说，如果新型冠状病毒（正式名称为SARS-CoV-2）像引发一般感冒的冠状病毒，可能可窝藏在人类鼻腔黏膜好几周、甚至好几个月，伺机而动感染其他人。

© 2020 AFP