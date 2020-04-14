英国担忧染疫致死人数恐高于目前统计

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（法新社伦敦14日电） 英国各界今天愈来愈忧心疗养院的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例数。不仅慈善机构示警，最新数据也指出，英国实际染疫不治人数比目前统计多更多。

英国卫生部官方统计显示，迄今已有1万1329人感染2019冠状病毒疾病，但上述数据只纳入在医院死亡的人。一名慈善机构主管就警告，老人们正遭受「遗弃」。

英国伦敦政经学院（LSE）的研究人员最近分析其他5个欧洲国家的数据，发现老人疗养院居民占所有染疫不治人数45%至57%。

但英国国家统计局（ONS）今天最新数据发现，到4 月3日为止，英格兰与威尔斯的疗养院总共只有217人确定或疑似因染疫而死。另有33人死于临终安养院，136人死于自宅，3人死于其他「社区机关」。

根据英国国家统计局健康分析与生活事件主管斯特莱普（Nick Stripe），在英格兰，国家统计局的同期死亡人数就比卫生部统计高出15%。这是因为国家统计局纳入「所有在死亡证明上提及2019冠状病毒疾病的案例，包括疑似病例，以及社区死亡案例」。

英国最大护理之家营运商HC-One的执行主席毕恩（David Behan）今天则说，旗下约2/3、总计232家疗养院出现染疫病例，而且已有311名居民确定或疑似死于疫情，上周末还有一名工作人员辞世。

英国慈善机构Age UK主管亚伯拉罕（Caroline Abrahams）表示：「现行数据粉饰太平，把老人排除在外，彷佛他们无关紧要。」

© 2020 AFP