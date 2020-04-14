IMF同意25穷国债务减免 协助对抗疫情

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（法新社华盛顿13日电） 国际货币基金（IMF）今天宣布，立即对25个贫穷国家债务减免，以协助他们腾出资金对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

IMF执行董事会今天同意对首批国家提供援助，协助他们在未来半年对IMF清偿债务。

执行董事会同意债务减免的国家绝大多数为非洲国家，但也包括中东阿富汗、叶门、南亚尼泊尔以及加勒比海岛国海地。

这波债务减免将由IMF的「灾难遏制和纾困信托」（Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT）资助。此一信托资金最初在2015年为对抗西非伊波拉（Ebola）疫情而设置，如今已经重新定位，将协助各国对抗2019冠状病毒疾病。

信托目标筹措总额14亿美元的可用资金，目前项下有5亿美元，主要来自日本、英国、中国与荷兰的捐献。

IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）声明表示：「在此敦促其他捐助国协助我们充实此一信托资金，让我们有能力进一步提供最贫穷的会员国整整两年的债务减免。」（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP