冠状病毒袭美 加州及早因应展现抗疫成效

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（法新社洛杉矶15日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延，美国确诊人数为全球最多。不过，加州卫生专家表示，加州采取快速且严格的抗疫措施，看起来已成功缓解医院过度拥挤问题及降低死亡人数。

加州是美国人口最多的州，也是全美最早传出疫情的州之一，至今已实施近4周的封城措施。这段期间内，美东地区有几个州的累计确诊案例及死亡人数迅速超越加州。

加州大学洛杉矶分校（UCLA）公共卫生教授里莫恩（Anne Rimoin）表示，从数据资料可非常清楚看出，早期采取措施对阻止病毒传播发挥很大效用。加州很早就祭出相关规定，要求民众待在家里、扩大社交距离、取消演唱会等大型活动，并鼓励民众戴布口罩。

她说：「这些所有措施加起来，产生很大的影响。」

加州州长纽松（Gavin Newsom）于3月19日对4000万名加州民众祭出在家隔离命令，当时加州仅有约1000 人确诊，19人不治。加州疫情最严重、拥有数百万人口的旧金山地区其实早在3天前就实施封城。

相较之下，当时位于美东的纽约则通报超过5000人确诊，但纽约官员却多等了一天才实施限制民众活动的措施。 纽约至今累积死亡人数已超过一万人。

虽然加州确诊人数持续攀升，洛杉矶14日新增40起死亡病例，不过整体来说，加州的情况不像纽约那样严重。纽约州14日新增约800人因染疫而丧命。

纽约面积大、人口密度高、高度都市化都是造成死亡人数高的原因，但里莫恩认为，加州官员的快速反应带来很大的影响。

她说：「一旦病毒开始传播，速度就会越来越快。因此，很快采取动作，让民众没有群聚的机会...这是很容易做到的最佳因应之道。」

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国加州地区累计确诊人数超过2万5500人，包括至少783人不治。

© 2020 AFP