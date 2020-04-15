未能延续美股涨势 亚股收盘大多下跌

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（法新社香港15日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染率出现下降迹象，提振市场信心，激励华尔街股市昨天大涨，但亚洲股市今天未能延续美股涨势，终场大多下跌。

美国官员正着手应对如何顺利重启经济并松绑封锁措施的问题。封锁措施有助减缓疫情扩散速度，但重创美国经济。

在纽约等部分美国最大疫情热点区，新增病例数有逐渐下降的迹象，华尔街股市3大指数昨天应声猛涨超过2%。

但分析师表示，国际货币基金（International Monetary Fund）预测，美国经济今年将萎缩5.9%，且全球经济恐面临1930年代经济大萧条（Great Depression）以来最严重衰退，有鉴于此，要乐观预期市场将出现更广泛好转仍为时过早。

尽管中国13日公布的出口数据显示，贸易额降幅低于市场预期，但上海综合指数今天终场仍下跌0.6%，收2811.17点。香港恒生指数重挫1.2%，收24145.34点。

东京股市日经225指数昨天大涨，但今天终场下挫0.5%，收19550.09点，原因是日圆走强，增添投资人担忧情绪。

雪梨股市下跌0.4%，新加坡股市下挫1.1%。

韩国今天举行国会大选，首尔股市大涨1.7%。台北股市上涨1.1%。吉隆坡和威灵顿股市也双双收红。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP