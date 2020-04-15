欧巴马力挺拜登竞选美国总统

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（法新社华盛顿14日电） 前美国总统欧巴马今天正式替过去曾任他副手的拜登背书。欧巴马表示，拜登在美国当前的黑暗时刻，不但可以让国家团结，还可以在漫长的复苏之路「疗愈人心」。

欧巴马在12分钟的影片中说：「乔（拜登名）具备的性格和经验，可以引领我们度过最黑暗的时刻，在漫长的复苏过程中疗愈人心。」

「我相信乔拥有当今总统需要具备的所有特质。」

欧巴马表态力挺拜登角逐2020白宫大位的时间点，正值大部分美国民众因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情禁足在家。2019冠状病毒疾病在美已经夺走约2万5000条人命。

美国总统川普抗疫措施备受检视之际，欧巴马暗示，他认为拥有40年公职经验的拜登，更有能力应付疫情。

「乔过去曾协助我处理新流感（H1N1）疫情，以及避免伊波拉（Ebola）演变成我们现在所见的全球大流行型态。」

77岁的拜登随即推文表达感谢之意，说欧巴马这项背书对他和妻子吉儿（Jill Biden）意义重大。

「我们将在我们过去共同取得进展的基础上再接再厉。这是我最期盼的支持。」

在争取党内提名的唯一仅存对手桑德斯（Bernie Sanders）上周宣布退选后，拜登成为民主党预定总统候选人，将于11月大选挑战现任的共和党籍总统川普。

© 2020 AFP