疫情冲击环法自由车赛 传延到8月底登场

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（法新社巴黎15日电） 法国疫情引发总统马克宏延长禁足令，7月中前禁止大规模公众聚集。原订6月底登场的环法自由车赛传出将延到8月底，主办单位虽没有松口，但寻找新的开赛日期是当前的课题。

环法自由车赛原定6月27日从尼斯（Nice）出发，7月19日巴黎结束比赛，现在不可能按照原订计画进行，主办单位面临重新安排时程的巨大后勤任务。

根据多芬自由报（Dauphine）14日报导，环法自由车赛将改为从8月27日开始，9月20日在巴黎结束。

主办单位阿莫里体育组织（Amaury Sport Organisation, ASO）无法证实媒体报导的时程，但是计画路线所经多个城镇�A市长表示，有人谘询他们有关新日期的看法。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）13日在电视演讲中说，法国的禁足令至少持续到5月11日，并禁止公众集会到7月中旬。

环法自由车赛总监普鲁多姆（Christian Prudhomme）曾经说，禁足令结束后，选手需要两个月时间准备比赛。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）14日说，阿莫里体育组织必须重新安排时程或取消环法自由车赛。

卡斯塔纳告诉法国广播电台：「主办单位必须分析他们组织和重新安排比赛的能力。」

环法自由车赛比赛路线超过3000公里，每天约有50万名粉丝沿着道路观赛。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP