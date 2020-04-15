疫情延烧 欧洲确诊飙破百万例

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（法新社巴黎15日电） 根据官方数据，截至台北时间今天下午5时30分，欧洲各国总计通报超过100万起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，占全球病例数过半，但西班牙单日新增死亡人数再度下滑。

欧洲是受疫情冲击最严重的洲，总计有至少100万3284起确诊病例，包含8万4465起死亡病例。全球累计有199万1019例确诊，当中12万5955人不治。

这是根据各国当局公布的数据以及世界卫生组织（WHO）提供的资讯所做出的统计，但恐怕只是实际感染总数的一部分，因许多国家只检测最严重的病例。

西班牙今天表示，境内过去24小时新增的死亡病例数再次下降，从昨天的新增567例，降为新增523例，全国累计1万8579人不治；确诊数则从17万2541例，增至17万7633例。

西班牙是目前确诊总数最多的欧洲国家，其次依序为义大利（16万2488例确诊，2万1067死）、法国（14万3303例确诊，1万5729死）、德国（12万7584例确诊，3254死）。上述是确诊超过10万例的欧洲国家。

英国则有9万3873例确诊，当中1万2107人病死。英国是目前通报单日新增病例数最多的欧洲国家。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2020 AFP