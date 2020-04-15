美财政部7500亿纾困 航空业者终于点头

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（法新社华盛顿14日电） 武汉肺炎疫情冲击经济，美国财政部长梅努钦今天与美国大型航空公司达成纾困协议。纾困目的是协助航空公司继续发薪，避免雇用75万人的航空业走向破产。

财政部与10家航空公司达成协议，包括美国前4大航空达美航空（Delta Air Lines）、美国航空（American Airlines）、联合航空（United Airlines）、西南航空（Southwest Airlines Co）。

尽管受到疫情影响，飞航陷入停摆，部分航空公司原本仍因担心国有化，不太愿意接受纾困。

美国总统川普表示，财政部与航空业者达成协议，意味「我们的航空公司现在处于好的状况，会熬过这一段艰困时刻，那并非他们自己造成」。

梅努钦（Steven Mnuchin）则表示，会和「航空公司合作敲定必要协议，并尽快发放这些资金」。

国会上周批准2.2兆美元振兴计画来挽救美国经济，其中250亿美元（约新台币7500亿元）拨给航空公司，让他们得以继续发放薪酬直到9月30日。

协议细节虽未披露，但熟悉谈判的消息人士表示，美国政府会成为航空公司的小股东。

© 2020 AFP