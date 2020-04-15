蓬佩奥：美国寻求彻底改革WHO

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天宣布暂停对世界卫生组织（WHO）提供金援之前，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）即受访表示，美国寻求「彻底改革」世卫。

蓬佩奥向佛罗里达州广播节目「早安奥兰多」（Good Morning Orlando）表示：「世界卫生组织成立以来有些很好的成就，这次却很遗憾的没有做到最好。」

他说：「我们必须推动通过彻底改革，或做出不同决定，藉此表明我们将尽一己之责，确保这类重大全球卫生义务能够实际发挥作用，保障美国民众人身安全。」

川普政府向来毫不留情批评联合国组织，这次指自去年底中国湖北省武汉市爆发疫情以来，世卫就太过仰赖中国官员的说法。

世卫在疫情初期几周除引述中国说法指出，没有证据显示病毒会人传人，还称赞北京当局做事透明。

但批评者点出，川普1月还吹嘘疫情「完全受到控制」，如今美国死亡人数来到全球最高的2万3500多例，为了让自己开脱责任，才忙着找海外机构当替死鬼。

替世卫说话的人则指出，如果世卫强势挑战中国，早就会被北京拒于门外，并说在对美国因应措施发表评论时，世卫的发言也算是客气了。

© 2020 AFP