以色列新政府难产 总统责成国会筹组联合政府

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列中间派议长甘茨未能和右翼总理尼坦雅胡达成筹组联合政府协议，总统李佛林今天责成议会筹组联合政府。

甘茨（Benny Gantz）在3月2日赢得大选后，获得总统李佛林（Reuven Rivlin）为期4周的授权，筹组稳定的联合政府。这场大选是以色列不到1年来的第3次陷入僵局选举。

以色列前参谋总长甘茨在3月当选议长后，他承诺将和在2009年就担任总理的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）筹组紧急联合政府。

甘茨承认，在以色列面临疫情爆发之际，尼坦雅胡将担任总理领导政府，至少在一开始是这样。

在向李佛林保证他们将达成协议后，李佛林责成甘茨和尼坦雅胡在15日之前完成。

尽管双方在今天发表联合声明表示，会谈仍在进行中。但最后期限已过，没有宣布任何突破。

联合声明表示：「双方谈判小组会议昨天结束后，决定今天继续讨论，目标是达成协议以建立国家紧急政府。」

在此同时，李佛林正式通知甘茨，他的授权已经到期。

李佛林办公室发布声明表示：李佛林「通知以色列议会议长甘茨，他委托以色列议会筹组政府」。

李佛林提及，在目前严重分裂的120席以色列议会中，甘茨和尼坦雅胡都没有获得多数议员支持。

但在以色列力抗疫情之际，李佛林恳求议员找到解决方案，让以色列避免第4次选举。

© 2020 AFP