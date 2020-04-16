协助对抗疫情与经济冲击 G20同意穷国延迟还债

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（法新社利雅德15日电） 全球经济陷入一个世纪以来最严重衰退，20国集团（G20）今天宣布让全球贫穷国家延迟偿债一年，让他们解决冠状病毒疫情。

全球最大经济体组成的G20，也重申承诺运用「所有可用的政策工具」，解决2019冠状病毒疾病（COVID-19）引发的公卫与经济危机。

全球各地确诊病例突破200万例，死亡病例逼近13万例，许多低度开发国家面临最沉重的负担，因为他们没有经费防疫，也无力解决防疫导致经济停摆的冲击。

G20财政部长与中央银行行长支持「让穷国限时延迟偿债」，并在视讯会议后发表公报说：「所有双边官方债权人将参与这次计画。」

担任G20轮值主席的沙乌地阿拉伯财政部长贾丹（Mohammed al-Jadaan）说，这代表「穷国未来12个月不需要担心还债」。

他在记者会上说，这项计画将立即为穷国「提供价值200亿美元的流动资金，用在卫生体系与支援民众对抗COVID-19上」。

国际货币基金（IMF）与世界银行（World Bank）赞扬G20宣布延迟偿债，称这是「强有力、行动快速的倡议，可保护数以百万计最脆弱民众的生命与生计」。

© 2020 AFP