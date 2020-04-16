吁让全球70亿人都有疫苗 盖兹基金会再捐45亿

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（法新社华盛顿15日电） 比尔暨梅琳达盖兹基金会今天加码捐出1.5亿美元（约新台币45.44亿元）用于开发对抗2019冠状病毒疾病的疗法，并呼吁各国齐心对抗疫情，替全球70亿人口准备疫苗。

尽管开发、完整测试一支安全的疫苗需耗时约18个月的时间，比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）执行长苏兹曼（Mark Suzman）表示，全球的相关单位和企业应开始着手疫苗制造计画。

他说：「因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）这类新型病原体时，一旦找出有效的疫苗，就会需要好几十亿的剂量。」

他说：「全球人口70亿，几乎人人都需要疫苗，但目前没有这样的生产力能做到。」

苏兹曼宣布，由微软（Microsoft）创办人比尔．盖兹（Bill Gates）夫妇创立的比尔暨梅琳达盖兹基金会，继2月捐出1亿美元后，将加码挹注1.5亿美元来协助国际社会对抗2019冠状病毒疾病。

苏兹曼表示，绝大部分资金将用来支援诊断测试、治疗方法、疫苗开发上，并让资源在全球普及。

部分资金也将用来协助南亚、撒哈拉以南非洲贫困国家，这些国家的资源、设备和基础建设都不足以因应疫情。

但基金会的焦点仍放在准备创造疫苗，以有效遏止疫情蔓延。

苏兹曼表示，目前全球科学家开发测试的潜在疫苗约达100种，许多疫苗初期阶段看似有效，却禁不起大型试验的考验。

苏兹曼说：「有疫苗成功，就必须提供给70亿人口使用，有必要测试看有无预料之外的副作用，或会不会对某些族群，如孕妇、年长者、儿童等产生副作用。」

苏兹曼表示，比尔暨梅琳达盖兹基金会「合理乐观」的认为，12至18个月内就会看到成功疫苗，而且可能不只一种，「这将会是人类史上最快开发出来的疫苗」。

© 2020 AFP