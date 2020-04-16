壳牌石油拚减碳 誓言2050年前达零排放

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（法新社伦敦16日电） 国际石油天然气巨擘荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell）今天誓言，在2050年前要达成「碳中和」（Carbon Neutral）目标，和竞争对手英国石油公司（BP）的承诺一样。

壳牌执行长范柏登（Ben van Beurden）在声明中表示，社会对于气候变迁的期许瞬息万变，壳牌需要再进一步自我要求，计画最晚在2050年成为零排放的能源企业。

壳牌并寻求赶上社会对升温幅度抑制在摄氏1.5度内的期待，这也是巴黎气候协定的目标。

壳牌将在2050年前把自家能源产品的「净碳足迹」减少约65%；在2030年减少30%。

壳牌也会努力并转而服务那些一样想要在2050年达成零排放目标的企业和产业。

壳牌发出零排放豪语的同时，也为国际油价暴跌所苦。

油价大失血对壳牌的财务带来沉重压力，并被迫减少投资。

在16日稍后登场的年度投资简报前，范柏登说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球大流行对民众健康和经济带来严重冲击，这是个非常时期。

他表示，「但即使在面临迫切挑战时刻，我们还是要继续聚焦于长期目标」，他指的就是「碳中和」目标。

© 2020 AFP