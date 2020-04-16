川普为人事扬言强制国会休会 宪法专家抨击

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（法新社华盛顿15日电） 美国国会因2019冠状病毒疾病疫情空无一人，以致行政部门多项人事案卡在参议院无法过关；为解决部会首长悬缺问题，总统川普今天扬言援引宪法权限让两院直接休会，引来宪法专家批评。

川普在白宫玫瑰花园（White House Rose Garden）记者会表示：「我会行使宪法权限，让国会两院休会。」

「不动用那项权力最好。我们可能会在法庭上遭遇挑战，让我们看看谁会赢。」

川普指责民主党人在共和党掌控的联邦参议院阻挠部会首长提名案。这些首长的任命需要经过听证会与参议院确认。

过去历任总统曾在议会休会期间动用「休会任命」（recess appointment），川普表示，他可能让两院休会，以填补人事空缺。

根据宪法第二第三款，若参众两院无法就何时休会达成共识，总统有权宣布休会。

乔治华盛顿大学法学院（George Washington University Law School）教授杜利（Jonathan Turley）警告川普不要休会。

杜利在推特写道：「这项权力从未被动用过，现在也不该动用。」

「我长期反对这类休会任命，不该让大混乱趁着疫情来作乱。」

© 2020 AFP