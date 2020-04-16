巴黎圣母院大火周年敲钟纪念 向抗疫医护致敬

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（法新社巴黎15日电） 一年前一场大火让全世界极珍贵古迹巴黎圣母院几近全毁，仅存的一口钟今天敲响，作为圣母院发生大火一周年仅有的纪念活动。仪式除了纪念大火之外，也为抗疫的医护人员打气。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，法国采取防疫管制措施，目前这座中世纪天主教教堂的重建工作已经停摆。

圣母院南钟楼的大钟「以马内利」（Emmanuel）今晚8时敲响，也就是法国民众近来习惯站在自家窗口或阳台向抗疫医护致敬的时刻，藉此为抗疫第一线的卫生工作人员加油打气。2019冠状病毒疾病已夺走法国1万7000多人性命。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron ）今天矢言要在5年内尽一切可能让这座13世纪经典建筑恢复昔日荣光。先前已有许多人认为修复期限太过乐观，如今修复工作更进一步陷入困境。

马克宏在一段影音讯息中说：「我承诺，我们将在5年内修复圣母院，我们将尽一切可能在期限内达成。没错，此时重建工作已因疫情危机而暂停，但将会尽快复工。」

马克宏指出，（去年）全世界数百万人透过电视，心怀恐惧地看着圣母院的大火燃烧，这景况没有被遗忘，即便是「我们的生活、我们的思绪以及生命遭到（疫情）剥夺」。

他表示：「如果重建圣母院对我们所有人都很重要，很明显地也是因为圣母院是我们人民坚强的象徵，代表人民有能力通过考验，再获成功。」（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP