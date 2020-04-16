武汉肺炎带动棺材需求 西班牙业者加班赶工

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（法新社西班牙皮诺16日电） 武汉肺炎在西班牙夺走逾万人命，西北部偏远角落有一名为皮诺（Pinor）的小村落因盛产棺材而知名，为满足疫情下加倍的市场需求，业者只好加班并简化制作方式。

法新社报导，西班牙是全球2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情最严重的国家之一，仅2个月就有逾1万8500人死亡。

在市长龚萨雷兹（Jose Luis Gonzalez）看来，武汉肺炎已使千人村落皮诺村的棺材业者工作量暴增。

龚萨雷兹说，疫情危机一爆发，市场需求就比平常加倍。

龚萨雷兹也是棺材制造业者，从父亲手中接下家业，在他的工厂中，目前工人们一个月必须生产400口棺材，是疫情发生前的2倍。

近来皮诺村的业者接到全国各地的订单，尽管在3月14日封城之初有供应链中断的疑虑，而当时引发了棺材告急的恐慌。

为了满足市场需求，工匠们已经开始赶工并且简化棺材的生产方式。

龚萨雷兹说：「我们加班好几个小时，制作上就讲求简单。」他解释，就是只为木棺材上漆，省去大理石或玻璃装饰。

当被问到皮诺何以成为棺材生产重镇，龚萨雷兹指出，因为加利西亚（Galicia）一带有丰富的松木。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP