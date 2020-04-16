非洲国家防疫检测差距大 当局计画发送100万份试剂

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（法新社亚阿迪斯阿贝巴16日电） 非洲疾病管制暨预防中心（Africa CDC）主任恩肯加松表示，计画从下周起发送100万份武汉肺炎检验试剂组，协助非洲大陆解决明显检测不足问题。

非洲是迄今2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最轻地区，至少官方数据是如此，但许多国家进行的检测有限，以致非洲官员无法得知疫情散播全貌。

恩肯加松（John Nkengasong）指出，非洲大陆国家在疫情检测上存在巨大差距，必须采取一些措施。在非洲人口最多国家奈及利亚和衣索比亚，这个问题特别明显。

他提及，奈及利亚（人口将近2亿）已进行约6000个检测，衣索比亚（人口逾1亿）则已进行约5000个检测。他承认，发送100万份检验试剂组仍远低于实际需要量。

恩肯加松指称：「在未来3个月或6个月期间，我们可能需要进行大约1500万个检测，但千里之行，始于足下。」

恩肯加松还说，南非拥有大约1500台治疗COVID-19重症患者的人工呼吸器，但有10个非洲国家连一台也没有。

非洲确诊病患最多的国家包括南非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥及喀麦隆。

© 2020 AFP