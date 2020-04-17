中国GDP优于预期 亚股全线劲扬收高

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（法新社香港17日电） 中国今天公布的首季经济成长数据显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）对全球第二大经济体的冲击未如部分人士预期严重，亚洲股市今天应声全面劲扬收红。

中国官方公布，首季国内生产毛额（GDP）较去年同期萎缩6.8%，创下北京当局自1990年代初期有纪录以来首见单季经济萎缩。不过据法新社调查，经济学家原本平均预期萎缩幅度会达到8.2%。

千叶银资产管理（Chibagin Asset Management）总经理奥村义弘（Yoshihiro Okumura）指出，股市价格先前已反映预期中国经济会大幅萎缩，因此今天公布的数据「未出乎意料」。

金融服务公司AxiCorp首席市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）则注意到，中国3月工业生产仅较去年同期萎缩1.1%。他认为这个正面迹象显示，中国经济持续朝强健状态复苏。

不过其他专家警告，中国经济不太可能迅速恢复强劲成长，因全球其他地区仍受困疫情，中国的出口需求将维持疲软。

另一方面，美国总统川普昨天发表美国经济分阶段重启的计画，消息提振投资人信心，东京股市今天收盘劲扬3.2%。

香港股市今天收盘上扬1.6%，上海股市收高0.7%，首尔股市收涨3.1%，台北股市收高2.1%，雪梨股市收涨1.3%，新加坡股市收高0.1%，威灵顿、马尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数劲扬作收。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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