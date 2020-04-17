对企图归咎北京未即早通报病毒数据 中俄联手反驳

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和中国国家主席习近平今天联手，反驳西方指控北京迟滞疫情通报、拖累全球应变的说法，指称西方这种观点只会适得其反。

法新社报导，在美国川普政府苛责中国没法快速分享疫情资讯后，蒲亭和习近平互通电话。

华府正着手调查2019冠状病毒疾病（COVID-19，）起源，表示并不排除这种疾病源自研究蝙蝠的中国武汉实验室。这波疫情目前已在全球夺走逾14万人性命。

克里姆林宫指出，蒲亭与习近平通话时，赞许中国「前后一致且有效的行动」，让中国严峻的疫情回稳。

两国领袖虽未直接提到白宫，但强调去怪罪中国没尽早向世界通报新型冠状病毒恐有人传人之虞，会「适得其反」。

根据新华社报导，习近平称将疫情政治化、标签化，不利于国际合作。

新华社指出，蒲亭说「一些人试图在病毒源头问题上抹黑中方的做法不可接受」。俄方愿继续同中方加强抗疫等各领域交流合作，密切在联合国等框架内沟通配合。

据克里姆林宫转述，蒲亭和习近平也强调两国「策略伙伴关系」，表示中俄准备在大流行期间藉专家交流、供应医疗设备、防护装置和药物相互帮助。

俄国总统府表示：「两国领袖对双方在持续密切合作下、终将成功克服有关大流行的挑战具有信心。」（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP