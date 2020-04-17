川普女儿女婿不顾居家令 出门庆祝犹太节日

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（法新社华盛顿16日电） 美国白宫今天证实，总统川普之女伊凡卡（Ivanka Trump）及女婿库许纳（Jared Kushner）无视联邦政府在2019冠状病毒疾病疫期的居家建议，出门参加犹太教逾越节庆祝活动。

伊凡卡与库许纳从他们位在华盛顿特区的家里出发，前往川普家族在新泽西州贝德敏斯特镇（Bedminster）一座高尔夫度假村，庆祝4月8日到16日的逾越节。

这个消息最早由纽约时报揭露，白宫加以证实，并声称两人在行程中与外界的接触，不会比待在家里多。

白宫在声明中提到：「伊凡卡・川普与她最亲近的家人在一处可视为居家环境的封闭设施内庆祝逾越节，这趟旅行和她上下班没什么不同，地点也比她在华府的家附近还要僻静。」

声明中并说：「她在贝德敏斯特镇有保持社交距离，并远距工作。这不是一趟商务旅行。她选择和家人私下过节。」

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）威胁下，华府正实施居家令，居民应避免非必要旅行。这也符合白宫建议的「避免任意旅行」，这项建议迫使全美数以百万计的人在复活节及逾越节周末舍弃传统家庭聚会，改采线上相见。

伊凡卡・川普身兼总统顾问，曾利用她的社群媒体名声吁请美国人民遵守防疫指导方针，协助减缓疫情扩散。

她3月底在自制影片中说：「那些运气够好、能待在家里的人，拜托，拜托（待在家吧）。」

她表示，「我们之中的每个人都能对减缓疫情做出贡献，保持社交距离能拯救性命」，她也承认，封锁措施对个人、对集体都是很大的挑战。

和川普一样，库许纳出身从事房地产交易的富裕家庭，也担任总统高阶顾问，并在白宫试图控制疫情及随之而来的经济灾难中扮演关键角色。库许纳是犹太人，伊凡卡・川普在婚前改信犹太教。

© 2020 AFP