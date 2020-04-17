川普誓言重启经济投资人看好 日股收涨

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（法新社东京17日电） 美国总统川普昨天宣布重新开放美国指南，逐步解除社交距离限制，承诺依据各州情况逐步重新开放经济。投资人对此表示欢迎，东京股市今天收红，日经225指数大涨超过3.1%。

日经225指数收盘上涨3.15%或607.06点，来到19897.26点；东证股价指数（Topix）上扬1.43%或20.30点，来到1442.54点。

东京Monex Securities Inc.资深市场分析师金山敏之（Toshiyuki Kanayama）说，「川普誓言重启美国经济」，华尔街股市闻讯收高，日股延续美股涨势，终场以红盘作收。

中国为遏止2019冠状病毒疾病所采取的严厉措施，让经济陷入停顿，中国国家统计局今天公布，2020年第一季国内生产毛额（GDP）年减6.8%，为数十年来首度负成长。

千叶银资产管理（Chibagin Asset Management）总经理奥村义弘（Yoshihiro Okumura）表示：「不过，中国GDP负成长的幅度是在预料之内，对市场影响有限。」

奥村义弘告诉法新社：「日本首相安倍晋三宣布扩大紧急事态宣言到日本全境的决定，对于市场的影响也有限。」

© 2020 AFP