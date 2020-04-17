新冠肺炎重创美国 近2/3民众指川普抗疫动作太慢

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（法新社华盛顿16日电） 美国皮尤研究中心今天公布的民调显示，近2/3美国人认为总统川普太慢采取重大措施，来因应国内2019冠状病毒疾病（COVID-19）威胁。

根据皮尤研究中心（Pew Research Center），65%受访者认为，当其他国家传出首批病例时，川普反应过慢。

川普起初淡化病毒严重性，1月曾吹嘘「我们完全掌控」疫情。政府直到3月16日才宣布「减缓扩散」的措施。现在川普则亟欲结束重创美国经济的封城防疫措施。

皮尤7至12日随机抽样访问4917名美国成人后还发现，52%受访者认为川普对疫情的公开评论，过于美化实情。但也有39%认为川普大致反映事实，8%认为川普夸大疫情严重性。

皮尤民调同时发现，73%的美国成人认为美国疫情还有更糟糕的问题等在后头。

在数州州长草拟松绑经济限制计画之际，66%受访者回答自己担忧各州会过早解除公开活动限制令。但也有32%受访者回答解封速度不够快。

据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，截至今天美国染疫不治案例已逾3万例，高居全球之首。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP