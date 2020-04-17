沙国公主以健康恶化为由 公开吁利雅德当局释放

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（法新社利雅德16日电） 沙乌地阿拉伯巴斯玛公主今天以健康状况「恶化」为由，公开呼吁沙乌地阿拉伯国王和王储，将她从高度戒备的监狱中释放。

根据消息人士透露，56岁的巴斯玛公主（Princess Basmah bint Saud）从商，一向是王室家族中直言不讳的成员，去年3月前往瑞士就医前夕遭到拘禁。

法新社报导，沙国当局上月拘捕国王沙尔曼（King Salman）的胞弟和侄子，似乎在整肃异己。巴斯玛公主公开呼吁沙国当局释放她，再次显示沙国神秘的王室爆发宫廷内斗。

巴斯玛公主在经过认证的推特帐号中写道：「您可能知道（？）我没有犯罪或被控任何罪名，现在却被任意拘禁在艾海尔监狱（Al-Ha'ir）。我的健康恶化（严重）到可能会要了我的命。」

「我已致函皇家法院（Royal Court），但还是没有得到医疗照顾，甚至（一个）回应。」

沙国当局并未透露巴斯玛公主被拘禁的原因。

巴斯玛公主表示，她和女儿无故遭到绑架「丢入监狱」。

巴斯玛公主向他的叔叔国王沙尔曼，以及他的堂弟，同时也是沙国实际统治者的王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）公开喊话，呼吁他们释放她，因为她没有做错什么，而且身体健康状况「十分危急」。

© 2020 AFP