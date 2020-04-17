疫情冲击家庭 联合国吁保护儿童

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部16日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天呼吁家庭与全球领袖「保护儿童」，即使儿童感染风险较低，他们在疫情期间仍会面临严重后果。

古特瑞斯（Antonio Guterres）发布2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对孩童造成冲击的报告时，在声明中说：「我恳请各地的家庭，还有各个层级的领导人，保护我们的儿童。」

他说：「全球陷入衰退的步调加快，2020年可能还会有数以十万计孩童死亡。」

联合国表示，这样的估计数字代表过去2到3年在降低婴儿死亡率上取得的进展，将在1年内化为乌有。

古特瑞斯说，在全球各地学校因为疫情扩散关闭时，孩童也可能难以取得食物，因为「有高达3亿1000万名学童…他们固定的每日营养摄取来源为学校」。

联合国表示，193个成员国中有188国关闭学校，影响超过15亿名孩童与青少年。

古特瑞斯又说，封城措施与全球经济衰退加重，也会导致家庭关系紧张加剧，让「孩童沦为家庭暴力与虐待的受害者与目击者」。

孩童的健康也会受到影响。古特瑞斯解释，为了阻止病毒扩散，「小儿麻痹症疫苗接种活动已中止。至少23国已暂停麻疹免疫接种」。

© 2020 AFP