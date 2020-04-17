疫情冲击经济 乌兹别克吁解除棉花杯葛行动

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（法新社塔什干16日电） 乌兹别克政府今天以国内奴工情况改善，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对经济造成冲击为由，要求全球零售商和服饰品牌解除对乌兹别克所生产棉花的杯葛行动。

乌兹别克劳工部长库萨诺夫（Nozim Khusanov）致函提倡杯葛乌兹别克棉花，并获得300多家服饰品牌和零售商支持的「棉花运动」（ Cotton Campaign），呼吁他们结束杯葛行动。

2011年发起的棉花运动，关切乌兹别克从苏联时期以来在棉花采收季节常见的奴工和童工情况，誓言把乌兹别克从国际供应链中除名。

棉花运动回应乌兹别克政府时明白表示，杯葛行动依然有效，乌兹别克政府应该展现更多进展。

劳工部长库萨诺夫在信中引述国际劳工组织（ILO）的发现，在去年的棉花采收季，乌兹别克不再有系统性强制劳动的奴工情况，奴工案件较2018年减少40%。

国际劳工组织表示，童工问题不再令人担忧。

棉花运动表示，他们乐见乌兹别克政府试图终结奴工问题的努力，他们正在检视「乌兹别克棉花誓言」（Uzbek Cotton Pledge）行动。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP