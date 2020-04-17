纽约州长宣布：居家防疫延长至5月中

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（法新社纽约16日电） 2019冠状病毒疾病（COVD-19）再夺美国纽约州606条人命，新增死亡数创10天来新低。即使疫情趋稳，州长古莫仍宣布，居家防疫延长至5月中，大众交通工具乘客与驾驶都须以口罩等方式遮住口鼻。

古莫（Andrew Cuomo）今天简报时宣布，「纽约州暂停」命令将延长到5月15日，并与邻近州政府协调执行。纽约本周起与美东其他6州协调逐步重启经济，古莫未提及哪些州会配合纽约延长居家防疫措施。

这项决定意味纽约州未来一个月都无法让经济重上轨道，古莫说：「之后怎么发展？我不知道，我们会依数据变化做决定。」

根据最新官方数据，纽约州累计1万2192人因感染2019冠状病毒疾病不治身亡；昨天606人丧命，创5日以来新低。

愈来愈多数据显示纽约州疫情已达高峰。住院患者总数3日移动均值下滑363人，连两天降低；加护病房患者数量日减134人，疫情爆发以来首度显着减少；插管的重症患者数量日减40人，6天来第5度减少。

不过，纽约州每天仍有约2000个新病例住院，代表病毒威胁未完全消除。

这项行政命令预定美东时间17日晚间8时生效。

© 2020 AFP