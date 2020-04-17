美众和党议员联名致函川普 吁谭德塞下台才金援WHO

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普决定暂停金援世卫，多名共和党籍众议员今天致函川普表达支持。议员指出，世卫秘书长谭德塞与中国关系使他失去中立性，美国应以他下台作为持续捐助世卫条件。

众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）今天领衔16名外委会众议员，联合致函川普对他暂缓金援世卫的决定表达支持。

议员在信中表示，他们理解也重视世卫在世界上扮演的重要角色，世卫有时是唯一前往情况恶劣地区的组织，美国应该持续支持这项重要的工作，但他们「对谭德塞带领世卫的能力已失去信心」。

议员举例，即使有明显证据显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）迅速在人与人之间传播，谭德塞仍在1月23日投下关键性的一票，决定不将疫情定性为「国际关注公共卫生紧急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

此外，议员表示，谭德塞当选世卫秘书长隔天，就宣布世卫会遵从「一中原则」，导致台湾被禁止参加世卫论坛；也因为谭德塞的政策，世卫没有留意到台湾去年12月31日发出疫情可能人传人的警告，该资讯也没有被公布在世卫与会员国间资讯交换平台。

议员指出，中国政府隐匿疫情，导致疫情初期回应有所延宕，但谭德塞却对中共赞誉有加。他们强调：「谭德塞与中国当局建立长期关系，他也信奉中共宣传论调及政策，这些都影响他身为秘书长该有的中立性。」

有鉴于上述发现，议员建议川普，应将谭德塞下台做为美国2020年度对世卫「自愿捐助」的条件，毕竟武汉肺炎不会是世界面对的最后一场大流行疾病。

© 2020 AFP