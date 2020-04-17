美网命运将于6月定夺 目前计画如期举行

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（法新社纽约16法新电）美国网球公开赛主办当局今天表示，将于6月决定美网赛事的命运，不过目前的计画是如期举行比赛，至于没有观众的闭门比赛「非常不可能」发生。

美国网球协会（USTA）执行长陶史（Mike Dowse）指出，此时没有任何决定「排除在考虑之外」，美网的命运将于6月做最后定夺，但让球迷出席观赛仍是他们的目标。

陶史说：「我们未排除任何选项，包括在没有观众的情况下进行比赛，但目前这是非常不可能的情况，这不符合举办网球赛的精神。」

美网主办场地金恩夫人国家网球中心（Billie Jean King National Tennis Center）室内球场，正因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情改装为收治病患的临时医院。

另一个美网主办场地路易阿姆斯壮球场（Louis Armstrong Stadium）则变成病患、志工与区域学童的配膳区。

纽约仍是美国最严重疫区，已有逾3万1000人丧生，包括纽约市的1万800名病逝患者。全美已有逾64万人染疫。

陶史表示，他们正与6名医生保持联系，以徵询接下来采取什么作法的意见。

© 2020 AFP