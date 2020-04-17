美职业高球6月复赛 前4比赛将不开放球迷进场

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（法新社洛杉矶16日电） 美国职业高尔夫巡回赛（PGA Tour）今天宣布6月复赛的计画，但在2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐下，前4场比赛将不开放球迷进场。

上个月，在选手锦标赛（Players Championship）打了一回合后，PGA Tour本季的赛事就全面暂停，先前预定要在5月21日复赛。

原订那天开打的嘉信理财挑战赛（Charles Schwab Challenge）再延到6月11日，于美国德州的沃斯堡（Fort Worth）开打，那将是PGA Tour复赛后的首战。

由于疫情，使赛程大乱，PGA Tour的2019-2020球季，目前有14场比赛。

包括嘉信理财挑战赛，及6月18日到21日于美国南卡罗来纳州希尔顿角（Hilton Head）进行的RBC传承高球赛（RBC Heritage）、6月25日到28日于美国康乃狄克州克隆威尔（Cromwell）开打的旅行者锦标赛（Travelers Championship）、7月2日到5日于底特律举行的火箭信贷菁英赛（Rocket Mortgage Classic）4场赛事，都将是在不开放球迷现场观赛的情况下进行。

PGA Tour的2019-2020球季，仅剩的一场大赛，是8月6日到9日，于旧金山开打的PGA锦标赛（PGA Championship）。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP