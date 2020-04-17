英国疫情严峻 禁足令延长3周

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（法新社伦敦16日电） 英国外相拉布（Dominic Raab）今天宣布，政府评估认为若现在解除禁足令将危害大众健康与经济，因此禁足令将延长「至少3周」，确切解禁时间表尚不得而知。

英国从3月23日开始施行禁足令，限制民众待在家中，仅有担任重要工作且无法在家工作者可以外出上班。民众在外也不许有2人以上群体聚集。政府每3周进行检讨，判断禁足令是否延长。

拉布下午在疫情例行记者会表示：「我们仍没有看到感染率下降至所期望的地步。」

英国过去24小时死亡人数增加861人，目前染疫不治患者来到1万3729人，高居全球第5，仅次于美国、义大利、西班牙和法国。

拉布表示：「隧道的尽头出现一丝光明，但我们现在处于这场传染病非常脆弱且危险的阶段。如果急着松绑措施，将抱着过去所有牺牲都毁于一旦的风险。」

拉布表示，他无法提供确切的解禁时间表。

他说：「我了解这很艰难。每次我来到这里，念出这些（死亡）数字，然后想到这些人的子女现在经历的事，想到他们的兄弟姊妹、孙子孙女，想到那些被留下的人。但这只让政府更专注于任务。我知道我们必须团结，必须全国一起奋斗。」

© 2020 AFP