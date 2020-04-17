迁居加州后首度公开露面 哈利梅根当志工送餐

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（法新社洛杉矶16日电） 英国哈利王子和妻子梅根今年3月移居加州后，首度现身公开活动，担任志工将食物分送给洛杉矶生病的民众。

已正式卸下英国王室高阶成员身分的哈利（Prince Harry）和梅根（Meghan）12日担任非营利组织天使食物计画（Project Angel Food）志工，将食物分送给病人。

公关经理威廉斯（Anne-Marie Williams）表示，哈利和梅根「周日复活节来帮忙，今天再度现身，让我们又惊又喜」。威廉斯还说，两人送餐给20位客户，让客户们乐不可支。

天使食物计画声明指出，哈利和梅根「持续默默地送餐，让我们过劳的驾驶得以减轻工作量」。这些驾驶自上月封锁措施上路后工作量跟着增加。

两人今年1月宣布有意卸除王室职务并「出来工作以求经济独立」后，上个月迁居到加州。

两人一直保持低调，外界也不知道他们在加州的住处，不过外传两人目前居住在马利布（Malibu）。

上周传出哈利和梅根打算在美国成立名为Archewell的非营利组织，内容将涵盖情绪支持团体、多媒体教育企业集团和健康福利网站。

他们向「每日电讯报」（Daily Telegraph）表示，想要「做点有意义的事，做点重要的事」，但由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球大爆发，两人决定延后公布完整细节，表示「时机对了」就会对外公布。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP