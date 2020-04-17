防疫措施意见不同调 巴西总统开除卫生部长曼德塔

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（法新社圣保罗16日电） 从防疫施行社交隔离意见相左，至使用抗疟疾药物奎宁治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）也争锋相对，巴西总统波索纳洛今天开除卫生部长曼德塔，由竞选时医疗顾问、癌症研究专家泰克接手。

2019冠状病毒疾病疫情危机在巴西爆发以来，曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），捍卫全面实施隔离抗疫措施；而波索纳洛（Jair Bolsonaro）则希望恢复经济活动而持反对立场，两人也因社交距离意见分歧。

曼德塔承认和波索纳洛之间对疫情的处理存在不同立场与看法，但他说「重要的是，无论谁担任卫生部长，都能够根据科学、数据和病例的透明性工作，让社会大众与各地方首长可以一起采取最佳决策。」

新任卫生部长泰克（Nelson Teich）是波索纳洛2018年参选总统期间在卫生医疗领域的顾问，他也是癌症研究机构Instituto COI的创始人。

泰克获得医学界的支持，主要也因为他和卫生医疗部门的企业家关系良好，而支持泰克进入卫生部的理由则是他可以带来数据解除有关2019年冠状病毒疾病的政治性辩论。

© 2020 AFP