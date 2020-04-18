美初步研究 瑞德西韦治疗染疫猴子有效

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿17日电） 美国政府的科学家今天表示，在一场以猴子为对象的小型实验中，证实实验性抗病毒药物「瑞德西韦」（Remdesivir）对2019冠状病毒疾病（COVID-19）有效。

这项研究还在初步阶段，且尚未经同侪审查，设计目的是在一场大型人体试验中，遵循对2019冠状病毒疾病住院患者施加的剂量及治疗程序。

引发2019冠状病毒疾病的病毒被命名为SARS-CoV-2。在实验中，有两组各6只刻意感染病毒的恒河猕猴，一组给予由吉立亚医药公司（Gilead Sciences）研发的瑞德西韦；另一组不给药。

实验组在感染病毒12小时后，获得注入静脉的第一剂药，然后每天用药，共6天。

科学家把初步治疗的时机点设在病毒于猴子肺部快要达到最严重程度之际。

接受治疗的猴子在施加第一剂药的12小时后，状况显着改善，这种趋势在长达一周的研究中一直存在。

接受治疗的6只猴子中，有一只出现轻微呼吸困难的症状；而未接受治疗的6只猴子，全部都有呼吸急促及困难的症状。

此外，接受治疗的猴子，肺部中的病毒量明显比未接受治疗的一组更少，肺部损伤也较不严重。

瑞德西韦是最早被提出可尝试用来治疗2019冠状病毒疾病的药物之一，随机临床试验已处于后期阶段。

瑞德西韦导致病毒增加突变，进而摧毁病毒。

© 2020 AFP