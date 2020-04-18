美政府救农牧业 推190亿美元纾困

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天宣布一项规模达190亿美元（约新台币5709亿元）的财务纾困方案，以协助农牧产业度过因实施防疫措施而产生的严峻经济衰退。

川普在记者会中表示，政府「将为我们优秀的农人和牧人执行一项190亿美元的纾困计画，他们正面对全球大流行病造成的后果」。

这项计画将包含直接给付资金给农人、牧人及生产者，川普说这些人在这次疫病期间经历了「前所未有的损失」。

农业部长帕度（Sonny Perdue）表示，美国农民因需求剧烈变化而遭受沉重打击，在封锁及居家措施下，学校、餐厅暂时关闭，外食的美国人也比以前少。

这种现象扰乱了食物供应链，迫使许多地区的农人毁弃奶制产品、把作物埋入土里，因为已经没人购买。

帕度说：「对生产者而言，不得不把准备好上市的牛奶倒掉、蔬菜埋入土里，这不仅在财务上令人忧虑，也很令人心痛。」

他还表示，纾困方案中，约30亿美元会用来向这些农人收购牛奶和农产品，再送到社区食物银行去。

数百万美国人近期因失业，转往食品发放站取得三餐和杂货。

美国的农牧及食品产业在很多方面都因2019冠状病毒疾病（COVID-19）而受打击，例如农人很难找到季节工。

但消费者饮食方式改变带来的影响更为剧烈。美国农业事务联合会（American Farm Bureau）近期表示：「中小学、大学、餐厅、酒吧和食堂关闭，不再采购牛奶、肉类、水果、蔬菜及其他食物，导致作物及牲畜价格每况愈下。」

© 2020 AFP