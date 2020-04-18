非洲各国称 急需外界金援以抗疫

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（法新社华盛顿17日电） 世界银行、国际货币基金和非洲各国领导人今天警告，尽管有债务冻结和大量支援的承诺，非洲仍需要额外数百亿美元来对抗2019冠状病毒疾病疫情。

法新社报导，世界银行（World Bank）和国际货币基金（IMF）发表联合声明说，官方债权人已运用570亿美元资金来支援最贫穷大陆非洲的卫生系统和经济复苏，其中包括世银和货币基金的出资；另有130亿美元来自民间资金。

声明中说：「这是个重要起点，但估计2020年非洲对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情需要1140亿美元，财政缺口大约是440亿美元。」

总部都位于美国华府的世界银行和国际货币基金本周刚结束春季会议，推出一系列抗疫的财政计画。世银总裁马尔帕斯（David Malpass）表示，疫情可能会让贫困国家的发展前功尽弃。

非洲被认为尤其容易受到疫情影响。国际货币基金形容这场灾难是「大封锁」（The Great Lockdown），并警告恐将出现「大萧条」（The Great Depression）以来最严重的金融危机。

专家担心非洲知名的脆弱医疗体系可能无法阻止疫情扩散，而矿物和旅游需求大减连同防疫封锁恐将重创经济。

南非总统兼非洲联盟（African Union）主席拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「这波疫情早已对非洲带来破坏性影响，随着感染人数增加，影响也会更大。」

根据法新社统计，非洲各国的冠状病毒死亡病例已破千，累计1万9334起确诊病例。

国际货币基金预期，非洲2020年国内生产毛额（GDP）将萎缩1.6%，「为纪录中的最坏表现」；世银则警告，非洲将陷入25年来的首度经济衰退。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2020 AFP