冠状病毒肆虐全球增至15万7539死 逾228万例确诊

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（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日19时（台湾19日凌晨3时），全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至15万7539例，确诊逾228万9500例。

疫情已扩散至193个国家及地区。全球累计确诊病例中，至少50万2600人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

美国目前处于全球疫情中心，境内有3万7659人不治，确诊达71万6883例，至少5万9984名病患已经康复。

义大利则是全球疫情第2严重国家，境内累计2万3227人病故，确诊达17万5925例。

疫情重灾国还包含西班牙（2万43死、19万1726例确诊）、法国（1万9323死，15万1793例确诊）和英国（1万5464死，11万4217例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4632死和8万2719例确诊。

到目前为止，欧洲累计确诊113万6742例，10万505死；美国和加拿大累计确诊75万63例，3万9165死；亚洲累计确诊16万468例，6882死；中东累计确诊12万1378例，5465死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊9万2445例，4384死；非洲累计确诊2万577例，1052死；大洋洲累计确诊7835例，86死。

© 2020 AFP