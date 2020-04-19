奈及利亚东北部踩踏事件 至少5死

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（法新社卡诺18日电） 奈及利亚的民兵和当地居民告诉法新社，奈及利亚东北部近喀麦隆边界一处发放现金和衣物等援助物资的小学发生严重踩踏事件，造成至少5名妇女和孩童死亡。

大批民众前往发放援助物资的嘉波鲁（Gamboru），嘉波鲁接近喀麦隆边界，当地经常遭到圣战士组织的暴力攻击。

医院消息人士表示：「包括4名妇女和一名女童在内的5具尸体，以及另外7名伤者被送到医院。」

「我们得知（其他）尸体已被现场的亲人指认领回。」但消息人士未透露，有多少具尸体被领回。

不过，对抗圣战士组织的民兵领袖卡查拉（Umar Kachalla）表示，当地发生一起踩踏事件，造成12名妇女与幼童丧生，7人重伤。

他还说，部分死者被送到医院，其他尸体在现场被认领。

奈及利亚东北部波诺州（Borno）州长提供5000元奈拉（Naira）现金（约新台币390元）和衣物等援助物资在一处小学发放，吸引数以千计的妇女前往。

当地居民布卡（Yahaya Bukar）表示：「踩踏事件发生在上午准备开始发放物资的时候。」他也说现场有12具尸体。

嘉波鲁是边界贸易城镇，伊斯兰基本教义派圣战组织博科圣地（Boko Haram）2014年8月占领这里和附近的恩加拉（Ngala）。一年后，奈及利亚军队在查德部队协助下，收复这两地。但嘉波鲁已成博科圣地一再攻击的目标。

© 2020 AFP