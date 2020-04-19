奈及利亚总统守门人也难逃病毒魔爪 染疫身亡

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（法新社拉哥斯18日综合外电报导）奈及利亚总统府发布消息指出，幕僚长克亚瑞（Abba Kyari）因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）于昨天逝世，享寿67岁。这是奈国最高层级染疫死亡病例。

克亚瑞担任幕僚长，为77岁总统布哈里（Muhammadu Buhari）扮演守门人角色。布哈里去年当选连任后，下令所有部会首长若有事禀报，都必须透过克亚瑞来转达。

克亚瑞有糖尿病等其他病史。路透社于3月24日报导他染上冠状病毒疾病。

总统布哈里在推特尊称克亚瑞「导师」（Mallam），他说：「导师克亚瑞于4月17日因冠状病毒引发的并发症逝世，享寿67岁，他一生公忠体国，是一位真正爱国爱家的人。」

布哈里说到克亚瑞，是他「过去42年来最忠诚的朋友与爱国人士」。在担任幕僚长任内，安排执行总统行程「贞静勤勉从事，未曾汲取分毫私利」。

路透社引述奈及利亚疾病管理中心（Nigeria Centre for Disease Control）数据报导，奈及利亚境内有493起确诊病例，17人病亡。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP