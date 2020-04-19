疫情让英国健保问题浮台面 NHS预算不足尝苦果

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（法新社伦敦18日电） 英国首相强生感染2019冠状病毒疾病康复后，对救他一命的国家医疗保健服务（NHS）赞誉有加，但他称许为英国「心跳」的NHS却因10年来预算不足导致医疗紧绷，营运问题跟着浮上台面。

最近英国各地周周都有数百万人上街为医护抗疫奉献加油鼓掌，在此同时，医护人员却说适切的防护装备不足，他们只能就这么上阵对抗病毒。

专家表示，医护防护装备不够以及英国各地采检不足等问题，都是全球金融危机后的这10年间，对医疗投资不足导致。

伦敦政经学院（London School of Economics）医疗政策教授莫西亚洛斯（Elias Mossialos）告诉法新社：「NHS 2010年开始就有资金危机。」 莫西亚洛斯表示，年度预算增幅减缓，「影响到对冠状病毒的准备与因应」。

去年12月赢得大选前，强生（Boris Johnson）所属的保守党允诺会增加NHS预算340亿英镑，但这笔钱涵盖到2024年的4年间，实际金额可能会被通货膨胀吃掉甚多。

新政府也允诺透过更好的留才与招聘行动增加5万名护理师、6000名医师，还承诺兴建新医院，但近期内应该不太可能看到新医院诞生。

强生自己染疫的经验或会加快资金挹注速度，但专家表示，NHS这个全英最大雇主的问题是难在招聘人手，英国脱离欧洲联盟（EU）之后，这个问题可能变得更雪上加霜。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP