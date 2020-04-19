禁足令惹民怨 德州新罕布什尔州也传示威

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（法新社新罕布什尔州康科德18日电） 美国因2019冠状病毒疾病实施禁足令，却造成经济重创，民众怨声载道，继明尼苏达州、密西根州和维吉尼亚州后，新罕布什尔州、德州等地今天也有民众上街示威。

新罕布什尔州康科德（Concord）今天约400人不畏寒雨上街示威，许多人徒步前来，也有人待在车内表达诉求，他们高举「数字说谎」、「重新开放新罕布什尔」等标语，希望原定5月4日结束的禁足令能提前解禁。群众中还有数名武装男子蒙面，身穿军服风格的服装。

他们认为，一个2019冠状病毒疾病（COVID-19,武汉肺炎）确诊数相对算少的州，没必要延长禁足令。

在德州，超过250人在位于奥斯汀（Austin）的州议会外聚集，其中还包括阴谋论网站「资讯战」（Infowars）创办人、极右派阴谋论者琼斯（Alex Jones）。大家几乎都没遵守社交距离，就算有，人数也非常少。

在家工作的阿布塞德（Amira Abuzeid）表示：「我不是医生，但我会算术、有知识，这些数字看起来没那么值得担心。」

马里兰州安纳波利斯（Annapolis）也群集示威者，他们待在车内，挥舞「贫穷也会杀人」等标语抗议。

发型设计师多洛雷斯（Dolores）告诉法新社，她不符合失业补助标准，因为她是自己开店，并非受雇于人。

「我想保住我的生意，我需要工作才能过活，不然我就会死。」

© 2020 AFP