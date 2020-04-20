加拿大夺命枪击案至少16死 警：无恐攻迹象

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（法新社蒙特娄19日电） 加拿大联邦警察今天表示，一名枪手驾驶伪装成警方巡逻车的车辆，在诺瓦斯科细亚省杀害至少16人，成为加国史上伤亡最惨重的大规模枪击事件，目前没有迹象显示这是恐怖攻击。

警方在诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）展开12小时缉捕行动，终于在今天上午击毙51岁枪手沃特曼（Gabriel Wortman）。这场枪击案的受害者包括一名加拿大皇家骑警（RCMP）女警。

警方表示，当局昨晚获报距诺省首府哈利法克斯（Halifax）约100公里的滨大西洋小镇波塔皮克（Portapique）传出枪响，枪手大开杀戒后逃亡。

加拿大广播公司（CBC）引述加拿大皇家骑警的卢基（Brenda Lucki）说，警方已知至少有16人丧命，不包括枪手。

加拿大皇家骑警诺省指挥官柏格曼（Lee Bergerman）在脸书专页写道：「昨夜至今晨发生的事情令人费解，许多家庭蒙受失去挚爱的悲痛。」

「其中也包括加拿大皇家骑警这个大家庭。我非常遗憾地与各位分享这个消息，我们失去了女警史蒂文生（Heidi Stevenson），年仅23岁的她今天上午在处理枪击案时不幸殉职。」

柏格曼说，除了史蒂文生，还有一名男警受伤送医治疗，但没有生命危险。

「国家邮报」（National Post）引述家属的脸书贴文说，罹难者包括一名小学老师。

警方说，若干受害者分别陈尸在波塔皮克镇一处民宅的内外，促使当局在多个社区展开缉捕行动。

加拿大皇家骑警督察长李泽（Chris Leather）在记者会上说：「（当局）今天上午锁定凶嫌所在位置，缉捕行动顺利落幕。我能证实他已丧命。」

李泽说，沃特曼一度身着警方制服和驾驶看似警车的车辆，警方也数度发推文警告民众，称沃特曼并非警察，可能携有武器且危险。

警方表示，目前尚未掌握沃特曼的行凶动机。卢基告诉加拿大广播公司，「目前」没有迹象指出这是一起恐怖攻击事件。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP