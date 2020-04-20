塔利班不顾疫情发动袭击 杀害阿富汗军警平民

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（法新社阿富汗昆都兹20日电） 阿富汗官员今天表示，民兵组织塔利班（Taliban）发动新一波暴力攻击，至少杀害阿国23名军警及9名平民，不顾与美国的和平协议及疫情恶化。

阿富汗东北部塔喀省（Takhar）警方发言人阿西尔（Khalil Asir）告诉法新社，塔利班昨晚袭击当地一处陆军基地，杀害16名军人及2名警员。

塔喀省省长发言人海杰里（Mohammad Jawad Hejri）证实这次袭击，同时也指责塔利班犯下暴行。他说，有19人因此丧生。

另外，塔利班也攻击阿富汗南部乌鲁兹冈省（Uruzgan）省会塔林科特（Tarin Kot）附近一处警方哨站。

乌鲁兹冈省省长发言人艾巴迪（Zilgai Ebadi）告诉法新社：「有5名阿富汗警员遇害，另有3人受伤。」

阿富汗北部巴尔赫省（Balkh）地方官员伊克伯里（Sayed Arif Iqbali）告诉法新社，塔利班试图对9名平民强索金钱，他们在抵抗后遭到杀害。

对此，塔利班未立即作出回应。这个民兵组织之前曾抱怨，美国及阿富汗部队仍将他们的战士视为目标。

尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情正在阿富汗扩散，冲突仍然持续。

阿富汗迄今共通报1026起确诊及36起死亡病例，但真实数字恐要高出许多，因为这个贫困的国家仅具有限的检测能力。

© 2020 AFP