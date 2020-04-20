挪威放宽防疫令重开幼儿园 部分家长态度保留

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（法新社奥斯陆20日电） 挪威当局表示控制住2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，今天开始开放已关门1个月的幼儿园。但民调显示逾2成家长不愿送孩子入园。

当局之前便提过可能重新开放幼儿园，因为儿童受COVID-19影响较轻微，但部分家长对当局这项决定持保留态度。

挪威教育部长梅尔比（Guri Melby）在幼儿园恢复营运前多次表示：「去幼儿园很安全。」

然而跟邻国丹麦的情况类似，挪威也出现一个脸书（Facebook）群组，叫做「我的孩子不该成为COVID-19的白老鼠」。一份反对重开幼儿园的网路请愿书，至今已获近3万人签署。

根据挪威广播公司（NRK）上周末公布的民调，24%的家长不希望把孩子送回幼儿园，13%回答自己还不确定。

幼儿园之后必须确保遵守特定卫生准则。3岁以下孩童每3人须有一名大人监督，3至6岁孩童一组则可有6人。

挪威3月12日宣布防疫限制令后，现在与奥地利、丹麦、德国等国，成为第一批开始松绑防疫限制的国家。

根据挪威的松绑规画，物理治疗师和心理师今天也获准返回工作岗位，美发师与皮肤科医生本周亦可恢复营业。国小低龄学童将于27日恢复上课。

© 2020 AFP