欧美疫情趋缓未能激励投资人信心 亚股多收黑

广告 继续浏览后续

（法新社香港20日电） 有迹象显示，欧洲和美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情可能已触及高峰，但这未能激励亚洲股市延续近期涨势，亚股今天大多收黑。

义大利、西班牙、法国和英国通报的单日新增死亡病例数皆降低，且上述国家感染率逐渐下滑。同时，德国开始准许部分商家重新开张，挪威也重新开放幼儿园。

另外，美国纽约州长古莫（Andrew Cuomo）表示，疫情「已经开始趋缓」，但他警告，「现在不是骄傲自大的时候」。纽约州受疫情重创。

有越来越多证据显示，封锁措施和保持社交距离正使疫情扩散速度放缓。因此，许多国家紧锣密鼓地计划要开始松绑行动限制措施，并减轻这些措施对国家经济形成的巨大压力。

防疫封锁措施已重创全球经济。尽管各国政府开始考虑如何以及何时要松绑封锁措施，亚股今天仍大多收黑。

上海股市终场上扬0.50%。曼谷股市上涨2.19%。但亚洲其他地区股市多收低。香港股市小跌0.21%。日本努力遏止疫情之际，东京股市收盘下挫1.15%。雪梨股市重挫2.45%。

台北股市小跌0.10%。新加坡股市下挫0.64%。首尔股市下跌0.84%。威灵顿、雅加达和马尼拉股市也全数收黑。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP