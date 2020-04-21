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（法新社香港21日电） 疫情严重影响原油需求，加上储油设备不足，西德州中级原油（WTI）期货价格昨天破天荒掼破零美元后今天回弹，但难以撑在平盘以上，亚洲股市全面挫跌。

美国新闻媒体报导，北韩领导人金正恩这个月初接受心血管手术后，目前处于严重危险中，也引发投资人担忧。

5月交割的WTI期油价格昨天终场暴跌55.9美元，跌幅306%，收在每桶负37.63美元，是1983年油市期货数据汇编以来首见负值，今天早盘一度涨到每桶1.10美元，但无力维持在平盘以上。

因为今天是5月期货合约交易的最后一天，这意味卖家需要找到买家实际接手石油，但由于储油设施接近满溢，这几乎是不可能的任务。

5月19日到期、交投最热络的6月交割WTI期货价格今天一度大跌42%，报每桶11.79美元。伦敦北海布伦特原油一度重挫25%，报每桶19.17美元，创2002年以来最低价。

亚股全数收黑。东京股市下跌1.97%，香港股市下挫2.20%，雪梨股市挫跌2.46%，上海股市下跌0.90%，首尔股市下挫1.00%，台北股市挫跌2.82%。

新加坡、雅加达和曼谷股市跌幅都超过1%，威灵顿和马尼拉股市则挫跌超过2%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP