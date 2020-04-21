传染病逾半来自动物 人类改变环境自讨苦吃

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（法新社巴黎21日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）是否源于蝙蝠或穿山甲尚无定论，但有件事科学家可以肯定：夺走数万人性命、搞得全世界天翻地覆的这种冠状病毒，的确源于动物世界。

而让这种病毒从动物传到人类身上的，就是人类自己的活动。专家警告，如果人类再不改变，同样性质的疫情将接踵而来。

由动物传染给人的疾病称为「人畜共通传染病」（zoonoses），结核病、狂犬病、弓形虫感染症、疟疾都属于这类。

根据联合国环境规划署（UNEP），约6成人类传染病源于动物，若再列入伊波拉（Ebola）、人类免疫缺乏病毒（HIV）、禽流感、兹卡（Zika）或严重急性呼吸道症候群（SARS）这类「新兴」疾病，源于动物的人类传染病比例更提高到75%。

联合国环境规划署2016年报告写道：「人畜共通传染病的出现常与环境改变或生态失调相关，例如农业集约化与人类屯垦，或是侵入森林及其他栖地等。」

「从土地使用的改变到气候变迁，环境改变常是人类活动造成。」

法国国家农业、粮食暨环境研究院（INRAE）学者沃尔克（Gwenael Vourc'h）也谴责人类活动造成物种互相传染。

「由于人口成长、更密集地使用地球资源，越来越多生态系统遭到破坏，造成接触机会增加。」

值得关切的重要领域之一，就是为了农业与集约畜牧而砍伐森林。

家禽与家畜常是野生动物病原体和人类之间的「桥梁」，而畜牧业抗生素使用普遍，也导致细菌病原体对第一线药物产生了抗药性。

都市化与栖地零碎化严重破坏物种平衡，全球暖化则促使携带病原的动物进入过去没到过的地区。

引发2019冠状病毒疾病的病毒据信源于中国武汉的活禽市场，科学家认为来自蝙蝠，可能透过穿山甲等其他哺乳类动物传播，至于传给人类的途径，研究人员尚无肯定答案，只能确定人类活动加速传播。

联合国生物多样性专家小组「政府间生物多样性与生态系服务科学政策平台」（IPBES）执行秘书拉利高德利（Anne Larigauderie）表示：「导致病毒这种微生物从蝙蝠等脊椎动物跳到人类身上的过程很复杂，但驱动这个过程的是人类。」

「人类的行动，为这种微生物更接近人类制造了机会。」

「过去50年，大自然改变的幅度为人类史上前所未见，而造成大自然改变最重要的直接驱动者，就是土地使用的改变。」

「政府间生物多样性与生态系服务科学政策平台」估算，不计当前这波疫情，人畜共通传染病一年约夺走70万条性命。

美国研究人员上周发表一份在这波新型冠状病毒疫情爆发前完成的研究，内容显示，传给人类的病毒，3/4宿主是啮齿动物、灵长类和蝙蝠；已知的人畜共通传染病中，也有一半是家禽家畜带原。

© 2020 AFP