巴西总统参与民众示威 抗议州长发布禁足令

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（法新社圣保罗19日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天加入在首都巴西利亚军方总部外示威的民众，同声抗议州长颁布的居家令。

这群约有600人的示威民众呼吁军方介入对抗俗称「武汉肺炎」的2019冠状病毒疾病（COVID-19），并要求关闭国会。

一些人高举标语，要求「军方和波索纳洛介入」。

波索纳洛站在皮卡车的车斗告诉群众：「我来到这里，是因为我相信你们，而你们来到这里，是因为你们相信巴西。」

他说：「你们必须为了国家而战，倚赖总统做必要的措施，我们才能保住民主，保住对我们最重要的，我们的自由。」

他讲话时不时咳嗽，也未回应群众呼吁军方介入与关闭国会的要求。

曾为陆军上尉的波索纳洛对州长为阻疫情而采行的局部隔离措施时有批评，支持相关限制的卫生部长17日已遭波索纳洛开除。祭出限制的州包括人口最多的圣保罗与里约热内卢州，而这两州17日还延长了部分隔离措施。

人口超过2亿的巴西确诊武汉肺炎人数为拉丁美洲最多，截至今天病例突破3万8000，2400多人死亡。

波索纳洛表示，这些限制是在伤害经济，但昨天公布的民调显示，巴西多数人支持政府的禁足规定，尽管经济因此受到冲击。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP