抗疫先锋漫画人物挨批 新加坡紧急喊卡

广告 继续浏览后续

（法新社新加坡21日电） 新加坡武汉肺炎疫情升温之际，星国政府与艺术家合作推出「抗疫先锋」（Virus Vanguard）超级英雄，呼吁民众严守抗疫措施。但漫画人物设计引发网友不满，星国政府紧急搁置。

「抗疫先锋」超级英雄包括「消毒博士」（Dr Disinfector）、假新闻终结者（Fake News Buster），以及必须永远独行（Must Always Walk Alone）的「必须独行侠」（MAWA Man）等。

这些超级英雄人物昨天首次曝光，当天新加坡2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）新增1426人确诊，再创单日确诊新高，累计确诊人数突破8000例，多数染病者是住在外劳宿舍的移工。星国目前累计确诊人数居东南亚之冠。

没想到，原本立意良善的「抗疫先锋」推出后却引发网友嘲讽及挞伐。有网友批评，「抗疫先锋」的衣着设计过于轻浮，另一名网友形容，这些人物的设计令人不快。

其中争议最大的是MAWA Man，被外界视为对英格兰足球超级联赛球队利物浦（Liverpool）队歌「你永远不会独行」（You'll Never Walk Alone）的嘲讽。

新加坡媒体形容，MAWA Man是曼联球迷，利用特殊力量，要求民众遵守社交距离。

这引发新加坡的利物浦球迷不满，促使他们在网路发起线上连署，要求撤掉MAWA Man。这项连署获得数百人支持。

新加坡政府昨天深夜突然在官方脸书粉丝专页上发文表示，这项计画仍在审查中，超级英雄漫画人物被换成黑色人物剪影。

贴文指出：「我们已收到许多人对这些人物的回馈意见，我们将会一一检视。若曾冒犯任何人，我们在此致歉。」

负责设计「抗疫先锋」超级英雄的艺术家沙夫林（Mas Shafreen）也在脸书表示，若这些人物忽视了他人感受，他为此道歉。

沙夫林坦言，自己确实是曼联球迷，但他也说，MAWA Man的设计主要是为了强调保持安全距离的重要性，不论支持球队为何，度过难关需要大家共同努力。

© 2020 AFP